Auch die Fahrbahnsanierung ist weiter ab 2023 geplant : Mehr Lärmschutz für die A59

Düsseldorf Anwohner aus Benrath wünschen sich einen besseren Lärmschutz in Höhe der Paulsmühle. Sie haben den zuständigen Ratsherrn eingeschaltet, weil sich aus ihrer Sicht der Erdwall im Laufe der Jahre gesenkt hat.

Doch das wollen Anwohner der A59 in Benrath so nicht stehen lassen. Sie sind der Meinung, dass der rund einen Kilometer lange Erdwall in der Höhe der Paulsmühle mit den Jahren an Höhe verloren hat. Schon seit Jahren kämpfen sie für einen verbesserten Lärmschutz. Mit dem neuen Zuschnitt der Kommunalwahlkreise ist nun Peter Labouvie, CDU-Ratsmitglied für Garath, für die Pauslmühle zuständig. „Ich habe in den vergangenen Tagen mehrere Schreiben aus dem betroffenen Bereich bekommen.“ Er will nun im Gespräch mit der Autobahn GmbH anregen, dass der Wall überprüft wird. Straßen.NRW hatte diese Forderung bislang zurückgewiesen.