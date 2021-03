Kostenpflichtiger Inhalt: Familien in Düsseldorf : Mehr häusliche Gewalt gegen Kinder in der Corona-Krise

In der Corona-Pandemie kommt es in Familien immer häufiger zu Konflikten und Gewaltausbrüchen. Foto: dpa/Nicolas Armer

Düsseldorf In den Beratungsstellen der Diakonie in Düsseldorf ist man alarmiert: Immer öfter muss man sich um vernachlässigte und misshandelte Kinder kümmern. Auch Kinderärzte sorgen sich um das Wohl der Kinder in der Pandemie.