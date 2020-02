Kostenpflichtiger Inhalt: Wohnungspolitik in Düsseldorf : DWG fordert mehr günstigen Wohnraum

Foto: Uwe-Jens Ruhnau 18 Bilder So preiswert kann man in Oberkassel wohnen.

Düsseldorf Die Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft (DWG) ist die größte Genossenschaft in Düsseldorf. In Oberkassel stellt die DWG gerade ein Haus fertig, in dem auch die Penthouse-Wohnungen maximal elf Euro kalt pro Quadratmeter kosten.