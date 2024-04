Während EM und Rheinkirmes Wie der Handy-Empfang in Düsseldorf gesichert werden soll

Tausende Menschen werden im Juni und Juli zu Gast in Düsseldorf sein, wenn erst die Fußball-Europameisterschaft vom 14. Juni bis 14. Juli und anschließend die Rheinkirmes vom 12. bis 21. Juli in der Stadt stattfinden werden. Entsprechend hoch wird auch der Bedarf an zusätzlichen Funknetz-Kapazitäten sein, insbesondere an den drei Fanzones am Burgplatz, am Gustaf-Gründgens-Platz und an der Unteren Rheinwerft, im Stadion selbst und später auf den Rheinwiesen. Die drei in Düsseldorf vertretenen Mobilfunknetzbetreiber – Telekom, O2 Telefonica und Vodafone – werden deshalb ihre Angebote aufrüsten, sowohl in Form von zusätzlichen Mobilfunkmasten als auch im Ausbau der bereits bestehenden Funk-Infrastruktur.