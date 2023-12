Silvesternacht in Düsseldorf Mehr Fahrten mit Bus und Bahn an Silvester

Silvester steht unmittelbar vor der Tür. Damit an in der letzten Nacht des Jahres auch das eigene Auto stehen gelassen und in kleiner Runde Sekt statt Selters getrunken werden kann, verstärkt die Rheinbahn ihren Fahrplan deutlich. Egal ob in der Innenstadt oder im Stadtgebiet verteilt: Das erweiterte Angebot der Rheinbahn soll wie jedes Jahr an Silvester dafür sorgen, dass alle zum Start ins neue Jahr gut nach Hause kommt. Viele Busse und Bahnen im gesamten Netz sind länger und häufiger unterwegs.