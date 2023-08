Statistik zu Kriminalität und Unfällen 2022 Zahl der Wohnungseinbrüche geht „durch die Decke“

In Sachen Verkehrsunfälle zählen acht Stellen zu den „Hotspots“, darunter die Kreuzungen Südring/Fleher Straße, Bilker Allee/Kronprinzenstraße und Oberbilker Markt. Baulich sei das nicht in den Griff zu bekommen. „Oft handelt es sich um Abbiegeunfälle, also menschliches Versagen, weshalb ein Linksabbiegeverbot Sinn macht“, sagte Latuske. Insgesamt gab es im Bezirk 103 Unfälle mit Schwerverletzten (plus 41 Prozent), zudem gab es 506 Leichtverletzte und einen Toten.