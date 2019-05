Bibliothek im Wandel : Mehr digitale Nutzer der Stadtbüchereien

Düsseldorf Nun können auch Streamingdienste mit dem Bibliotheksausweis genutzt werden. CDs und Sachbücher verzeichnen einen Rückgang bei der Ausleihe.

Die Stadtbüchereien entwickeln sich immer mehr zum Arbeits- und Wohnzimmer der Bürger. Diese Entwicklung soll künftig in der neuen Zentralbibliothek im KAP1 wie in den Stadtteilbüchereien weiter vorangetrieben werden. Sichtbare Indizien für den Wandel: Die Stadtbüchereien verzeichneten 2018 einen leichten Rückgang der physischen Medienausleihen, sie sanken unter fünf Millionen.

So nahm zum Beispiel die Nachfrage nach gedruckter Sachliteratur und CDs ab. Erfreulich stabil blieb hingegen das gesamte Segment der Kinder- und Jugendmedien. Im Gegenzug zum Rückgang der physischen Medienausleihen boomt die Nutzung der digitalen Dienstleistungen der Stadtbüchereien mit einem Wachstum von 17 Prozent im vergangenen Jahr. In der sogenannten "onleihe" können digitale Medien per PC, Tablet, Reader oder Smartphone entleihen werden.