Tischtennis in Düsseldorf Mehr als 90 Schulklassen spielen um den „Pausenkönig“

Borussia-Manager Andreas Preuß wird jedesmal, wenn er einen Tischtennis-Rundlauf sieht an seine eigenen ersten Schritte in der olympischen Sportart erinnert. „Ich habe im Schullandheim in Winterberg Rundlauf gespielt und gewonnen“, erinnerte sich der Borusse. „Das hat mich inspiriert und motiviert, weiter Tischtennis zu spielen.“ Da war Preuß 13 Jahre alt. Später wurde er fünfmal mit der Borussia deutscher Mannschaftsmeister, wurde Trainer des Bundesliga-Teams und auch Manager. Preuß machte die Borussia zum erfolgreichsten Tischtennis-Verein Europas. „Beim Pausenkönig achten wir auch darauf, ob Talente mitspielen. Bei den Finalisten sind immer einige mit von der Partie, aus denen etwas werden kann“, so Preuß. Aber in erster Linie gehe es darum, Kinder den Spaß an der Bewegung und Tischtennis in die Schule zu bringen und die Jungen und Mädchen so für die Sportart zu begeistern. Bei dem Spaß, den die Fünftklässler des Gymnasiums Gerresheim hatten, hat das jedenfalls funktioniert.