Lieferdienst in Düsseldorf Mehr als 50 Getir-Mitarbeiter müssen mit Entlassung rechnen

Der Smartphone-App von Getir merkt man nicht an, dass ihre Tage in Deutschland gezählt sind: Am Freitagmittag kann man sich Supermarkt-Ware wie Bananen, Wasser, Gurken, Milch oder Eier auf Knopfdruck bestellen, „geliefert in Minuten“ – so das Versprechen des Unternehmens. Als Test bestellen wir eine Salatbowl in die Redaktion und treffen den Fahrer nach weniger als zehn Minuten an. Er liefert die Ware auf dem Fahrrad und sagt, er habe „keine offiziellen Informationen“ zu seiner Kündigung. Dann muss er schnell wieder weiter.