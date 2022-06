Fronleichnam in Düsseldorf : “Alle sind Ehrengäste Gottes“

Fronleichnams-Prozession durch die Altstadt. Foto: Georg Salzburg (salz)

Düsseldorf Zweimal musste sie ausfallen, und auch im dritten Jahr der Pandemie hatte die katholische Kirche in Düsseldorf nicht mit so vielen Teilnehmern an der Fronleichnamsprozession gerechnet.

Rund 2000 Menschen haben sich am Donnerstag an der Fronleichnams-Prozession vom Marktplatz vor dem Rathaus durch die Altstadt über die Rheinuferpromenade zum Stiftsplatz vor St. Lambertus beteiligt. „Es war richtig voll. Das hat mich überrascht und gefreut“, urteilte mit Stadtdechant Frank Heidkamp. „Wegen Corona wusste ja keiner so genau was einen erwartet.“

Die Prozessionsteilnehmer erwartete eine Heilige Messe auf dem Marktplatz, ein mit Lautsprechern versehener Prozessionsweg, der sakramentale Segen vor der Josephskapelle und ein kleines Fest mit Essen und Getränken auf dem Stiftsplatz. „Wir machen es seit einigen Jahren so, dass wir die gesamte Strecke beschallen, um den Teilnehmern durchgehend eine angenehme Atmosphäre mit meditativen Texten und Gesängen zu bieten“, erläutert der Stadtdechant.

Mit dabei war auch Oberbürgermeister Stephan Keller. „Gut, dass die Kirche wieder sichtbarer wird. Wir können den Wert von Religionsgemeinschaften nicht hoch genug einschätzen. In diesen Tagen, wo die Gesellschaft auseinander zu brechen droht, brauchen wir die Kirchen mit ihren festen Wertegefüge“, erklärte Keller. „Die katholische Kirche hat derzeit ein Glaubwürdigkeitsproblem. Das heißt aber nicht, dass das Ansinnen von Kirche grundsätzlich falsch ist.“

Für Prozessionsteilnehmer Dirk Westmeier ist der Kirchengang am 60. Tag nach dem Ostersonntag ein Teil seiner Familientradition. „Man merkt erst, dass etwas fehlt, wenn es nicht mehr da ist. So wie die Prozession in den beiden vergangenen Corona-Jahren. Früher bin ich mit meinen Eltern mitgegangen, jetzt alleine“, so Westmeier. „Man trifft Leute und die Sache mit dem Glauben finde ich gut.“

Das findet auch Heidkamp, aber er ist mit dem aktuellen Zustand seines Arbeitgebers nicht ganz einverstanden. „Es ist wichtig, den Blick für die Opfer zu haben. Täter haben bei uns keinen Platz“, erklärte der Stadtdechant mit Blick auf die Missbrauchsskandale innerhalb der katholischen Kirche. „Nur so gewinnen wir das Vertrauen wieder zurück und können die Botschaft Jesu Christi in den Vordergrund stellen.“

Man sah, dass Kirche vielen Menschen und Institutionen wichtig ist. So hatten Schützenvereine, Studentenverbindungen, Pfadfinder, die Caritas und einige Organisationen mehr Abordnungen zur Fronleichnamsprozession geschickt. Und auch die Stadtgesellschaft war nicht nur durch den Oberbürgermeister, sondern auch mit Bürgermeister Josef Hinkel, dem Bundestagsabgeordneten Thomas Jarzombek und dem Landtagsabgeordneten Marco Schmitz vertreten.