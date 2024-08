Schaukochen auf dem Schadowplatz Mehr als 100 Veranstaltungen bei den Biowochen NRW

Passanten konnten am Donnerstag auf dem Schadowplatz einige Leckereien testen: Koch Markus Haxter bereitete dort vor ihren Augen bis in den Nachmittag hinein frische Bio-Gerichte zu, die sofort getestet werden konnten. Dabei legte Haxter Wert auf saisonale und regionale Produkte, wie Kohlrabi, Spitzkohl und Karotten: „Wir kochen in Deutschland häufig leider nicht so saisonal, wie das in anderen Ländern der Fall ist. Die Biowochen eignen sich gut, um das zu verdeutlichen.“