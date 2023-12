Zufluchtsort für junge Frauen in Düsseldorf Meghan Markle spendet Geld und Kosmetik ans Trebe-Café

Der Spende lag ein Brief von Meghan Markle bei. Darin schreibt sie, dass sie den Besuch im Trebe-Café sehr genossen habe. „Ich bin der festen Überzeugung, dass die Arbeit des Trebe-Cafés eine Notwendigkeit für die gefährdeten Frauen und Mädchen in Düsseldorf ist. Der Trost, die Freundschaft, der Schutz und die Beratung, die Sie bieten, stehen in Gegensatz zu der Härte ihres normalen Alltagslebens. Vielen Dank für Ihr Engagement zur Verbesserung ihrer Lebensumstände“, so die Herzogin in dem Brief.