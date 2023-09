Royaler Zuckerguss für das Mega-Ereignis Meghan Markle ist der Star der Invictus Games

Meghan Markle dürfte sich in ihrem Leben oft fühlen wie ihre Schwiegermutter, die bekanntlich unter dramatischen Umständen ums Leben kam – gestern vor 26 Jahren. Viele Jahre galt Lady Diana als die meistfotografierte Frau der Welt, es gibt freilich keine genauen Messungen, aber Meghan Markle dürfte auch nicht weit von diesem „Titel“ entfernt sein. Ein besonderer Liebling der Boulevardpresse ist sie spätestens, seitdem Lady Dianas Sohn, Harry, sie der Weltöffentlichkeit als seine Herzensdame präsentierte. Und natürlich ist da noch der Knatsch mit der Königsfamilie, der bis heute mitschwingt in den Berichterstattungen über die Herzogin von Sussex, die zu den Invictus Games erwartet wird, die in einer Woche in Düsseldorf beginnen.