US-Superstar zu Besuch Beauty-Doc lotst Megan Fox nach Düsseldorf

Eine Charity-Gala lockt Megan Fox nach Düsseldorf. Am Freitag wird die erfolgreiche Schauspielerin einen Zwischenstopp in der Landeshauptstadt einlegen. Das Gerücht war schon in der Welt, nun bestätigte Megan Fox ihr Kommen, wie unsere Redaktion am Sonntag exklusiv von dem Veranstalter der Gala erfuhr.