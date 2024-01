Party zwischen Luxusyachten Promis feiern die Blue Motion Night auf der Düsseldorfer Messe Boot

Die Blue Motion Night zählt zu den gefragtesten Veranstaltungen der Landeshauptstadt – nicht zuletzt wegen der exklusiven Party-Umgebung zwischen den größten Luxusyachten: So versammelten sich auch in diesem Jahr wieder auf der inzwischen 55. weltweit größten Yacht- und Wassersportmesse „Boot“ in der Halle 6 rund 500 geladene Gäste, bekannte Düsseldorfer und andere Prominente.