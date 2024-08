„Wir haben auch Ultras“ Warum singen im „Medizinerchor“ so viel Spaß macht

Unter anderem, weil man die Erfahrungen während des Studiums teilt, die ja auch teilweise an die Substanz gehen können. Den gemeinsamen Ausgleich in der Musik zu finden, sei da eine sehr wichtige Sache. „Es entwickelt sich in der Zweckgemeinschaft, die wir vielleicht am Anfang des Studiums sind, eine tiefe Verbundenheit“. Dass diese Verbindungen halten, sehe man auch während der Konzerte, die traditionell am Semesterende stattfinden: „Wir bieten einen Livestream an, da schalten sich ehemalige Mitglieder dazu, die mittlerweile überall verteilt sind“. Bis nach Neuseeland seien die Shows so schon gesendet worden. „Lieder unserer Kindheit“ ist in diesem Jahr das Motto des Konzertes. „Wessen Kindheit gemeint ist, ist relativ weit gefasst“. Billie Eilish‘s Barbie-Hit steht auf der Setlist, „Africa“ von Toto oder ein Song aus den „Harry Potter“-Filmen.