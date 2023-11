Heftige Kritik an „Praktischem Jahr“ Medizin-Studierende kämpfen im Landtag für bessere Ausbildung

Der letzte Abschnitt der ärztlichen Ausbildung findet in Vollzeit in der Uniklinik oder an akademischen Lehrkrankenhäusern statt. „Hier sollen Studierende in der unmittelbaren Patient:innenversorgung auf den ärztlichen Berufsalltag vorbereitet werden. Unsere Kommiliton:innen klagen über erhebliche Defizite in der Ausbildung in den Kliniken. Häufig findet dort keine strukturierte Ausbildung statt; stattdessen werden Studierende ausschließlich für Routinetätigkeiten wie Blutabnahmen und Bürotätigkeiten eingesetzt“, kritisieren sie.