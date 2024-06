Demonstration am Landtag in Düsseldorf Medizin-Studierende kämpfen für bessere Ausbildung

Düsseldorf · Mit einer Demonstration am 19. Juni wollen hunderte Studierende Druck machen: Sie fordern „Ausbildung statt Ausbeutung“ im Praktischen Jahr. Was sie kritisieren, was sie fordern.

17.06.2024 , 16:24 Uhr

An der Uniklinik hatten die Studierenden bereits im vergangenen Sommer bei einer Demonstration „Ausbildung statt Ausbeutung“ gefordert. Foto: Anne Orthen Foto: Anne Orthen (ort)

Von Semiha Ünlü Redakteurin der Lokalredaktion Düsseldorf