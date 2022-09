Musical in Düsseldorf : Musical über Meat Loaf kehrt ins Capitol zurück

Der US-Musiker Meat Loaf 2016 in einer Hotelsuite in Berlin. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Düsseldorf Erst Im Januar dieses Jahres ist der Sänger Meat Loaf gestorben. Unvergessen ist sein Hit „I’d Do Anything For Love“. Im Capitol-Theater wird es am 20. Dezember wieder zum Leben erweckt, und zwar mit dem Bühnenepos „Bat Out of Hell“.

(bpa) Jim Steinmans weltweit erfolgreiches Bühnenepos „Bat Out of Hell – The Musical“ kommt zurück nach Deutschland: Das preisgekrönte Original vom Londoner Westend mit den größten Hits von Jim Steinman und Meat Loaf (der im Januar dieses Jahres starb) ist erstmalig und exklusiv für Deutschland in seiner englischsprachigen Tournee-Produktion vom 20. Dezember 2022 bis 4. Januar im Capitol-Theater zu erleben. Der Vorverkauf ist gerade gestartet.

Die Veranstalter versprechen „elektrisierende, opulente Rock-Songs und gefühlstiefe Balladen“ sowie eine zeitlose Geschichte voll jugendlicher Rebellion und Leidenschaft. Meat Loaf war und ist legendär. Sein Name ist übrigens das englische Wort für Hackbraten. Er war bekannt für seine kraftvollen und theatralischen Konzertauftritte. In seiner rund 55 Jahre währenden Karriere wurden von seinen Alben mehr als 100 Millionen Exemplare verkauft. Darüber hinaus wirkte er in über 65 Filmen mit.

Dabei hatte er mehrere Spitznamen. Der Kritiker einer führender amerikanischen Zeitung bezeichnete Marvin Lee Aday – so sein Geburtsname – sogar mal als „postpubertären Heldentenor“. Er hatte mit 30 Jahren eine mehrere Oktaven umfassende Stimme, die ihm den Namen „The Voice“ einbrachte. Eine britische Pop-Journalistin sah ihn als „das Endprodukt aus 200 Jahren McDonald’s“ – in Anspielung auf sein Übergewicht. Den Spitznamen „Hackbraten“ soll er aber schon als Kind von seinem Vater bekommen haben, wie der Sänger mal in einem Interview erzählte.

(bpa)