„Neighbours by Dorint Stiftung in Düsseldorf Max Giesinger ist Stargast bei Spendengala

Moderiert wurde der Abend von Wolfram Kons. Zwar lobte er zu Recht die überzeugenden Entertainer-Qualitäten von Dirk Iserlohe und stufte sich selbst bescheiden als „Sidekick“ ein. Tatsächlich aber war es zu einem guten Teil ihm zu verdanken, dass bei den Auktionen für den guten Zweck die Hände nur so in die Höhe flogen. Versteigert wurden, immer verbunden mit Übernachtungen in Dorint-Hotels: ein Rennerlebnis auf dem Nürburg-Ring (10.000 Euro), ein Arrangement beim Filmpreis in Berlin 2024 (20.000 Euro), ein Exklusiv-Menü für sechs Personen von Björn Freitag (30.000), ein Komplettpaket in Kitzbühel mit Flug im Privat-Jet (21.000 Euro) und schließlich „Kölle Alaaf“ für die närrische Summe von 11.111,11 Euro. Worauf man sich im Saal erhob und „Viva Colonia“ schmetterte. Wie hatte Iserlohe anfangs gefragt? „Sind wir nicht alle Rheinländer?“