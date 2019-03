Polizei, Stadt und Staatsanwaltschaft: So will Düsseldorf gegen Jugendkriminalität vorgehen

Düsseldorf Jugendhilfe-Experten, Kriminalbeamte und Staatsanwälte werden ihre Kräfte im „Haus des Jugendrechts“ bündeln. Standort für das Projekt ist das Gebäude der neuen Altstadt-Wache an der Heinrich-Heine-Allee.

Die Vorbeugung, Vermeidung und Bekämpfung von Jugendkriminalität werden in Düsseldorf enger miteinander verzahnt und unter einem Dach gebündelt. Im Gebäude der neuen Polizeiinspektion Mitte entsteht in den kommenden anderthalb Jahren in mehreren Schritten das „Haus des Jugendrechts“. Am Donnerstag unterzeichneten Stadtdirektor Burkhard Hintzsche, Polizeipräsident Norbert Wesseler und der leitende Oberstaatsanwalt Falk Schnabel die Kooperationsvereinbarung. Damit wird das seit mehreren Jahren geplante Projekt, das sich an Vorbildern in anderen Städten orientiert, konkret. In Kürze sollen die Mietverträge unterzeichnet werden. Die ersten Mitarbeiter sollen im vierten Quartal dieses Jahres umziehen. Die wichtigsten Fakten im Überblick.