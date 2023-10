Proteste in Düsseldorf Massives Polizeiaufgebot sichert pro-palästinensische Demo

Die Polizei befindet sich wegen der angespannten Sicherheitslage im Land seit Tagen in erhöhter Alarmbereitschaft. In einem Erlass des NRW-Innenministeriums, der an alle Kreispolizeibehörden das Landes ergangen ist und den unsere Redaktion vorliegen hat, ist der polizeiliche Einsatz bei Versammlungen geregelt, die im Kontext der Terroranschläge gegen Israel stehen – insbesondere geht es um pro-palästinensische Kundgebungen. „Bei anlassbezogenen Gewalttätigkeiten ist konsequent einzuschreiten“, heißt es in dem Erlass. Dabei seien alle zur Verfügung stehenden Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Strafverfolgung auszuschöpfen. Weiter heißt es, dass die Bereitschaftspolizeien verstärkte Kräfte bereit zu halten haben - mit einer „unverzüglicher Einsatzfähigkeit und sofortiger Abmarschbereitschaft“. In einer rechtlichen Einschätzung des NRW-Innenministeriums, die ebenfalls an alle Kreispolizeibehörden versandt worden ist, heißt es, dass das Zeigen der palästinensischen Fahne bei Versammlungen nicht strafbar sei und nicht verboten werden könne. Strafbar sei aber das Zeigen der Flagge der Hamas. „Wenn diese Fahne öffentlich in einer Versammlung verwendet wird, dann liegt regelmäßig eine Strafbarkeit vor“, heißt es in dem Schreiben. Auch das „Freude-Zeigen“ über die Ermordung von Israelis oder das Verschleppen von Geiseln könne einen Straftatbestand darstellen und verboten werden.