“Reißerische Behauptungen“ Massive Kritik an Studie zu überzogenen Mieten in Düsseldorf

Düsseldorf · Haus & Grund bestreitet, dass in Düsseldorf in großem Ausmaß zu hohe Mieten vereinbart würden, was eine vom Mieterverein in Auftrag gegebene Analyse nahe legt. Die SPD stützt dagegen den Mieterverein und sieht die Stadt in der Pflicht.

22.11.2022, 15:31 Uhr

Blick auf die Wohnungslandschaft in Düsseldorf. Foto: AENGEVELT IMMOBILIEN/Gordon Bussiek

Von Alexander Esch