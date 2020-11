Steigende Corona-Infektionszahlen : Düsseldorf erlässt Maskenpflicht für nahezu das gesamte Stadtgebiet

Düsseldorf Wegen der hohen Zahl an Corona-Infektionen gilt ab Mittwoch eine Maskenpflicht für das gesamte Stadtgebiet. Ausnahmen gibt es lediglich für Grünanlagen und andere nicht bebaute Gegenden.

Die Stadt Düsseldorf hat per Allgemeinverfügung eine Maskenpflicht nahezu für das gesamte Stadtgebiet angeordnet. Ausnahmen gelten lediglich für nicht bebaute Gegenden wie Grünlagen. Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt für Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer, die Gehwege benutzen dürfen – und zwar bereits ab Mittwoch. Dies teilte die Stadtverwaltung am Dienstagabend mit. Rad- und Autofahrer sind ausgenommen.

Hintergrund ist, dass die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus auch in Düsseldorf massiv gestiegen ist. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat die Grenze von 200 überschritten. Der Wert gibt die Zahl von Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen an. Die lokalen Behörden sind auch deshalb besorgt, weil sich Infektionsketten oft nicht mehr nachvollziehen lassen. „Das Ansteckungsgeschehen im Stadtgebiet ist unspezifisch und von unklaren Ansteckungswegen geprägt“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.