Leerstand an früherer Flaniermeile Sushi-Kette Maruyasu schließt Filiale an der Friedrichstraße

Das Ladensterben in der Umgebung sei auch ein Grund dafür, dass man nun schließe, heißt es von Maruyasu. „Aber schon vorher wurde die Frequenz durch das Ende von WestLB und Stern Verlag schwächer“, sagt Prokurist Ando. Daher habe man die Öffnungszeiten und das Personal immer weiter reduziert. Aktuell arbeitet nur noch eine Person in der Filiale an der Friedrichstraße 13, geöffnet wird montags bis freitags zwischen 11.30 und 15.15 Uhr. Nun will sich Maruyasu nach neuen Standorten umschauen. „Dass seit der Pandemie viele im Home-Office arbeiten, müssen wir dabei bedenken.“