Sommerfeeling in Düsseldorf : Martin Wilms plant auch 2023 wieder einen Beachclub am Rhein

Im Juli dieses Jahres feierten Nicole, Valerie, Sonja und Maike (v.l.) die Eröffnung des Beachclubs. Martin Wilms plant diesen Strand auch 2023 wieder. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Nach dem Sommer ist vor dem Sommer – auch für den Veranstalter Martin Wilms. Er plant auch 2023 mit seinem Beachclub an der Spitze des Medienhafens. Die Gespräch mit der Stadt sollen folgen.

Martin Wilms will 2023 mit seinem Beachclub ans Rheinufer zurückkehren. „Es ist alles super gelaufen, und auch wenn wir nur knapp sechs Wochen Laufzeit hatten, hat es sich auf jeden Fall gelohnt“, sagt er. Mit Palmen, Getränken, Musik und Liegestühlen schuf Wilms, der in den vergangenen Jahren mehrere Beach-Areas an verschiedenen Orten an den Start brachte, ein neues Angebot am Rheinufer. Die von ihm genutzte Wiesenfläche lag direkt an der Spitze des Medienhafens, zwischen WDR und der Fußgängerbrücke zum Paradiesstrand.

„Wir hatten in diesem Sommer viel Glück mit dem Wetter. Das war auch das, was uns bei der kurzen Laufzeit gerettet hat. Für das kommende Jahr wollen wir auf jeden Fall mit drei Monaten kalkulieren. Dann macht es auch nicht so viel aus, wenn es mal ein paar Tage regnet.“ Er würde gerne in dem Bereich bleiben, es könne aber sein, dass er mit seinem Beachclub ein oder zwei Wiesen in Richtung Landtag vorrücke. „Das müssen wir aber alles noch mit der Stadt besprechen. Schön wäre auch ein kleiner Bereich mit Sand und darauf Liegestühlen.“ Auch die Veranstaltungen mit den Strandpiraten oder DJ Theo Fitsos seien sehr gut verkauft gewesen, bilanziert Wilms. „Man merkt, dass die Leute Lust hatten, rauszugehen und einen Beachclub etwas abseits aufzusuchen.“