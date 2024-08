Schützenfest in Düsseldorf Löricker Schützen nehmen Abschied vom König und seinem Prinzgemahl

Das Königspaar ist jedenfalls der lebende Beweis für das, was der erste Chef der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Lörick, erklärte. „Wir sind Bruderschaft, aber alles andere als konservativ“, sagt Thomas Hummelsbeck. So war eigentlich schon vor zwei Jahren klar, dass Milster, der elf Jahre lang der Schatzmeister der KG Regenbogen war, der König der Löricker werden würde. „2024 feiert mein Regiment, die dritte Jägerkompanie, ihr Zehnjähriges. Da haben wir uns gedacht, es wäre schön, in unserem Jubiläumsjahr den König zu stellen“, so Milster. Also meldete er sich bei seinem Vorgänger Martin Weis direkt für die Nachfolge an. Damit war die royale Karriere des sowohl im Sommer- als auch im Winterbrauchtum beheimateten Lörickers gesichert.