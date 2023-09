Lesung im Kindergarten Buchautor Martin Baltscheit will Kinder stark machen

Hintergrund: Der Buntstifte-Kindergarten erprobt als Pilotprojekt mit der Kinderschutzinitiative „Fabelhafte Helden“ neues Material für den Einsatz in der Gewaltprävention und -intervention. Es soll später landesweit für Schutzkonzepte an Schulen und Kindergärten zur Verfügung stehen. Die Kinder sitzen leise und mit großen Augen auf ihren Kissen. Das bunte Titelbild des Baltscheit-Buchs zeigt Igel, Fuchs, Dachs und Bär – mit Umhang und Maske. Wie Superhelden auf einer Mission. Auf einer solchen befindet sich auch Martin Baltscheit mit seinen Mitstreitern von „Fabelhafte Helden“, Winfried Kneip und Werner Meyer-Deters. „Die Lesung ist mehr als ein kulturelles Event und ein spannendes Abenteuer von Bär, Füchsin, Dachs und Igel - den vier fabelhaften Helden“, erklärt Kneip. Er ist auch am Morgen bei der Lesung auch dabei. Die Kinder warten gespannt, was passiert. Drei Geschichten kann Baltscheit vortragen. „Viel mehr als ich dachte“, sagt er - überrascht und erfreut über die Aufmerksamkeit der Kinder. Sein Fazit nach seiner Premiere im Kindergarten: „Für die ganz Kleinen brauchen wir eine etwas andere Version als für die Schulkinder – eher vortragen als vorlesen.“ Inhaltlich kam es aber bei den ganz Kleinen auch schon an.