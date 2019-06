Schützenfest in Düsseldorf : Marscherleichterung bei der Parade

Schützenfest in Düsseldorf

Kaiserwetter bei der Parade der Oberkasseler Schützen am Sonntag auf der Luegallee. Foto: Endermann, Andreas (end)

Oberkassel Die Oberkasseler Schützen feierten bei hochsommerlichen Temperaturen. Nur die Schausteller sind unzufrieden.

Es war der letzte große Auftritt für das Regimentskönigspaar Thomas und Ute Klein. „Das war ein sehr schönes Jahr. Ich war gerne König und möchte die Zeit nicht missen“, sagte Klein bei der großen Parade der Oberkasseler Schützen am Sonntag.

Seine Amtszeit hat er gut genutzt. Den Spruch „ich bin König, ich darf alles“ habe er sich zum Motto gemacht, sagt er, und erzählt: „Wir sind am Mösche-Sonntag zu den anderen linksrheinischen Königspaaren gegangen. Das gab es vorher nicht. Vielleicht wird das ja zur Tradition.“ Auch Schützenchef Norbert Vogel war begeistert. „Zwischen den linksrheinischen Vereinen hat sich eine richtig gute Freundschaft entwickelt.“

Bei aller Wehmut schien das Königspaar am Ende der Parade dann doch erleichtert, in die Kutsche steigen zu können. Denn während die anderen Teilnehmer des Zuges wegen der Temperaturen mit Marscherleichterung ziehen durften, die Pagen süße Sonnenschirme und Fächer dabei hatten, waren die Majestäten in vollem Festornat.