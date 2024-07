Nahversorgung in Düsseldorf Die Wochenmärkte in Düsseldorf schrumpfen

Ende Juni ist der Lichtenbroicher Markt erneut geschrumpft. Das Ehepaar Heinz und Elke Hosten hat zum letzten Mal seinen Blumenstand auf dem Platz vor der ehemaligen Matthiaskirche aufgebaut, denn Heinz Hosten geht in Rente. „Ihr Blumenstand war all die Jahre immer mehr als nur ein Marktstand, an dem man Schnittblumen oder Topfpflanzen kaufen konnte. Er war ein Ort der Begegnung, an dem Kunden aus Lichtenbroich und Unterrath gerne länger verweilten, um zu plaudern“, sagt Kunde Bernd Lorenz.