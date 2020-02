„Nähe trifft Freiheit“ : Düsseldorf Marketing verteidigt Stadt-Slogan

Düsseldorf Bürger bezeichnet „Nähe trifft Freiheit“ im Beschwerdeausschuss als „hohlphrasige Image-Werbung“.

Darin steht: „Mit diesem Slogan lockt man niemanden in unsere verkehrsüberlastete Stadt, man treibt Düsseldorfer eher heraus.“ Zum Beispiel nach Ratingen, wo es Supermärkte und Kaufhäuser mit vielen kostenfreien Parkplätzen gebe, oder wegen der „großzügigen Laden-Öffnungszeiten“ nach Venlo und Roermond. Der Bürger stellte den Antrag, anlässlich der 75. Jahrestag-Feier zum Ende der Nazi-Herrschaft und der Judenverfolgung „als kleine Wiedergutmachung sowie als Kontra zum neu aufkommenden Antisemitismus“ den Claim „Nähe trifft Freiheit“ in „Meine Stadt: Deine Stadt: Seine Stadt: Heine-Stadt: Düsseldorf“ zu ändern. Erfolgsaussichten wird er wohl keine haben, in einer Stellungnahme wird Düsseldorf Marketing am Mittwoch im Ausschuss erklären, warum „Nähe trifft Freiheit“ richtig ist.