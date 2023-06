Düsseldorfs dienstälteste Bibliothekarin geht in Pension „Nur auf dem Sofa sitzen ist nix für mich“

Der Abschied fällt ihr nicht leicht. Marion Meier-Esser ist gern morgens von Mörsenbroich nach Gerresheim gefahren, sie hat ihre Arbeit als Leiterin der Stadtteilbibliothek geliebt. Zu ihrer Abschiedsfeier im Ratinger Tragödchen waren sie alle da, die Weggefährten, Kollegen, Freunde und Familie. Und nun? Was fängt Marion Meier-Esser an mit all der freien Zeit? „Nur auf dem Sofa sitzen und nichts tun, das ist nix für mich“, sagt die 66-Jährige. Sie will auf jeden Fall den Lesezirkel im Zentrum plus der Diakonie in Gerresheim weiterführen und kann sich vorstellen, auch andere kulturelle Aktivitäten in Angriff zu nehmen. Kreatives Schreiben zum Beispiel. Das hat die zweifache Mutter und inzwischen auch zweifache Großmutter immer fasziniert. „Die Möglichkeit, Menschen mit eigenen Texten zu unterhalten und zu begeistern, finde ich spannend“, sagt sie.