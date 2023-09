Schützenfest in Düsseldorf Hier musizieren verschiedene Generationen gemeinsam

Das Repertoire des MTK besteht größtenteils aus Märschen. Damit zogen die Musiker etwa beim Schützenfest am Wochenende durch den Stadtteil, gestalteten am Freitag ein Platzkonzert in Lichtenbroich und warfen mit ihrer Musik beim morgendlichen Wecken andere Schützen aus dem Bett. Zudem werden sie das Jahr über auch von vielen befreundeten Vereinen zum Schützenfestzug eingeladen. „Wir spielen aber auch bei anderen Gelegenheiten. Wir begleiten beispielsweise den Kinderkarnevalszug der Funken Blau-Gelb und die Martinszüge in Unterrath und Umgebung.“