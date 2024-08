Neue Methode in der Marina Düsseldorf Wie man den Blaualgen keine Chance gibt

Das Unternehmen sponserte bisher einen stationären, zehn Quadratmeter großen Wasserpflanzen-Garten (8000 Euro) und 25 mobile Einzel-Inseln mit 60 Zentimeter Durchmesser (je 120 Euro). Das reicht aber bei weitem nicht aus, um die gesamte Wasserfläche des Hafens Blaualgen-frei zu halten. „Für den Herbst planen wir einen mobilen, schwimmenden Garten von 50 Quadratmetern im Hafenbecken zu Wasser zu lassen“, betont Gast. „Diesen sollen die Wasservögel im Hafen als Nistplatz nutzen.“ Darunter wird ein mit Solar- und Windenenergie betriebener Belüfter angebracht, der das Wasser im Umkreis in Bewegung hält und so mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt, das Wasser in Bewegung hält und eine Verknüpfung der Algen miteinander verhindert. Der fahrbare Ponton kann dann auch in anderen Bereichen des Hafens zum Einsatz kommen.