Gesundheit in Düsseldorf Marien-Hospital schließt Umbauarbeiten ab

Moderne Krankenhausarchitektur bedeutet auch unter anderem eine Ausstattung mit medizinischer Druckluft- und Sauerstoffversorgung, die Sanierung und Erneuerung von Heizungs- und Abwasserleitungen, eine energiesparende Installation von Kühldecken über etwa 200 Quadratmeter und eine Einzelraumregelung für effizientes Heizen und Kühlen. So wurden allein 15 Kilometer Stromkabel auf einem Stationsabschnitt von 50 Metern Länge neu verlegt. Insgesamt kommt man auf 35 Kilometer verlegte Stromkabel, 85 neue Lichtschalter, 360 verbaute Steckdosen und 230 Brandmelder. „Und mit der Kanalisation gab es wegen des Starkregens 2021 Schwierigkeiten. Es wurde festgestellt, dass es kein Rückstauventil gab, sodass das Abwasser aus der Stadt in unser Kanalsystem drückte. Die Kanalisation aus den 1970er-Jahren war auf die Wassermengen, die heute herunterkommen, nicht vorbereitet“, berichtet Meyer. Weil das Loch gegraben war, wurde das Kanalisationsproblem also gleich mit behoben.