Mensch und Maschine im OP-Saal : Marien-Hospital führend bei Roboter-Operationen

Düsseldorf Die Düsseldorfer Klinik ist eine der wenigen bundesweit, in denen mit Robotertechnik im Bauchraum operiert wird, was für Patienten besonders schonend sein soll. Nun fand dort die 500. Operation statt.

(semi) Das Marien-Hospital hat mit seiner Robotertechnik im OP-Saal eine wichtige Marke erreicht: Das Haus in Trägerschaft des Verbunds Katholischer Kliniken ist eines der wenigen Häuser in Deutschland, in denen mit Robotertechnik viszeral – also im Bauchraum – operiert wird. Nun fand die 500. OP vor Ort statt.