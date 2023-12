Zwar war der Einzug des Prinzenpaares in Begleitung der versammelten Rot-Weissen in den Saal samt kleine Gesangsnummer des Prinzenpaares deutlich länger und farbenprächtiger als die nur wenig mehr als zehn Minuten dauernde Rudi-Verleihung. Aber die zehn Minuten hatten es in sich. Immerhin hielt der jahrelange Tagesschau-Chefsprecher Jan Hofer die Laudatio. „Marie-Agnes ist ein Name voller Poesie, aus einer anderen Zeit, einer anderen Welt. Aber da sind Sie nicht. Sie sind tief verwurzelt mit dem Hier und Jetzt“, lobte Hofer. „Ihr rheinischer Humor ist nicht jedermanns Sache. Hendrik Wüst kommt damit klar, Friedrich Merz wohl nicht.“ Strack-Zimmermann hatte als Rednerin im Aachener Karneval 2022 ordentlich gegen den CDU-Vorsitzenden ausgeteilt. „Zum rheinischen Karneval gehört es unabdingbar, die Finger in die Wunden zu legen“, erläuterte Hofer. „Ich finde, es ist wichtig, dass es Menschen wie Marie-Agnes Strack-Zimmermann gibt, sonst würden wir ja alle wegen der glattgebügelten, auswendig gelernten Politikerphrasen vor Langeweile eingehen. Und Karneval ist eine Protestveranstaltung.“