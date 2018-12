2000 Jahre später : Maria und Josef suchen eine Herberge

Düsseldorf Damals musste das Paar in einem Stall nächtigen, weil es keine Unterkunft fand. Wie würde es Maria und Josef wohl heute in Düsseldorf ergehen? Unsere Autoren Natalie Urbig und Marvin Wibbeke haben es ausprobiert.

Es begab sich aber zu einer Zeit, als Maria und Josef wieder auf der Suche nach einer Herberge waren. Nicht in Bethlehem, sondern in Düsseldorf. Gespielt werden sie von uns – Marvin, der mit seinem Bart einen exzellenten Josef abgibt und Natalie, die in einem Grundschul-Theaterstück immerhin schon einmal die Maria gespielt hat.

Wie sich die beiden damals gefühlt haben müssen, mit wenig Geld und in einer Notsituation, können wir heutzutage zwar kaum nachempfinden. Dafür sehen wir aber, wie Menschen reagieren, wenn ihnen zwei Fremde gegenüberstehen, die behaupten, Maria und Josef zu sein. Unser erster Weg führt uns zum „Me and All Hotel“ an der Immermannstraße. Schon von außen wirkt die Lobby hip, auf der rechten Seite steht eine Tischtennisplatte, links sind Sitzgelegenheiten. Hier ließe es sich sicher gut nächtigen. Platz für Ochs und Esel wäre auch da.

Info Wurde Jesus in einem Stall geboren? Stall In den Evangelien steht nicht geschrieben, dass Maria und Josef in einem Stall untergekommen sind. Einige Experten gehen davon aus, dass es vielmehr eine Höhle war. Tiere Auch Ochs und Esel werden in den Evangelien nicht erwähnt. Historiker vermuten aber, dass die Kunstgeschichte sie einfügte, weil es im Buch Jesaja heißt: „Ein Ochse kenne seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn.“

Wir atmen durch, sprechen ein letztes Mal den Text ab und schreiten zur Rezeption. „Guten Tag, mein Name ist Josef von Nazareth, das ist meine Verlobte Maria.“ Auf der anderen Seite tauschen die Rezeptionisten verwirrte Blicke. Doch davon lassen wir uns nicht abschrecken: „Wir sind weit gereist und nun erschöpft in Düsseldorf angekommen. Volkszählung, Sie wissen schon.“ Kurzes Lachen. Aber dann geht die Mitarbeiterin ihrer Arbeit nach. „Wie lange wollen Sie denn bleiben?“ Eine gute Frage, wie lange blieben Maria und Josef eigentlich im Stall? Wir entscheiden uns dafür, dass drei Tage wohl ein angemessenes Zeitfenster wären. Kurzes Schweigen. „Okay“, sagt die Rezeptionistin und tippt etwas in den Computer. Es ist tatsächlich ein Zimmer frei. Mehrere hundert Euro soll es kosten. Zu viel für einen einfachen Zimmermann.

Also müssen wir weiter ziehen. Die Suche gestaltet sich schwierig. Wegen der Weihnachtsmärkte strömen Touristen in die Stadt, viele Hotels sind komplett ausgebucht. Schon komisch, wenn man bedenkt, dass es ohne Maria und Josef weder Weihnachten noch Weihnachtsmärkte geben würde.

Neues Hotel, neues Glück. Wir gehen ins „Hotel Weidenhof“, ein Drei-Sterne-Hotel an der Ecke Oststraße/Marienstraße. Unser Text sitzt mittlerweile, die Frau am Empfang kann sich ein Lachen nicht verkneifen, zwinkert uns zu und spielt mit. „Das tut mir aber leid, dass Sie eine Volkszählung haben. Da muss ich mal eben meinen Chef fragen, was wir für Maria und Josef tun können.“ Das letzte Zimmer kann sie uns anbieten, mit einem kleinen Rabatt – wegen der besonderen Umstände. Frühstück gibt es auch noch dazu. „Wie möchten die Herrschaften denn zahlen? Mit Schekel?“ Damit bringt sie uns aus dem Konzept. Wir lösen die Situation auf.

Die Frau, die sich daraufhin als Eva Langenberg vorstellt, muss wieder lachen. „Ich dachte nur, das ist ja eine lustige Geschichte, warte mal ab, was passiert, wenn sie ein Zimmer kriegen.“ Dann erzählt sie uns von ihrem Mann, der aus Nazareth kommt und hat auch gleich noch ein paar Tipps für uns: „Aramäisch sprechen wäre nicht schlecht.“ Auch Inhaber Helmut Sennewald nimmt den biblischen Besuch in seinem Hotel gelassen. „Wir haben schon andere Sachen erlebt“, sagt er. „Wenn dann noch die Heiligen Drei Könige gekommen wären, hätte uns das schon erschreckt.“

Es geht wieder hinaus. In der Nähe des Hauptbahnhofs finden wir das „Hotel Komet“. „Mann, das war ja eine Rede“, sagt die nette Dame hinter dem Empfang, nachdem wir uns vorgestellt haben. Den Wink mit der Weihnachtsgeschichte hat die russischstämmige Atheistin nicht gleich verstanden, trotzdem will sie helfen. Kurzerhand zeigt sie uns ein Doppelzimmer, mit Gemeinschaftsbad – statt für 40 Euro gibt sie es uns für 35 Euro. „Ich habe mir vor allem Sorgen um das Kind gemacht“, sagt Natalia Mikhailova später, als wir die Situation auflösen. Nächstenliebe über die Grenzen der Religionen hinweg.

Ohnehin stoßen wir bei unserem Experiment auf viel Freundlichkeit. So zum Beispiel auch bei einem Ehepaar, das wir einfach in der Altstadt ansprechen, nachdem es einem Obdachlosen Geld gespendet hat. Wir sind ja schließlich auch ohne Obdach. Die beiden können sich durchaus vorstellen, völlig fremde Menschen für eine Nacht bei sich aufzunehmen. „Es kommt aber auf die Situation und Sympathie an. So könnte man neue Bekanntschaften machen, das kann auch ein Gewinn sein“, sagt Wolfgang Schumann-Thielen. Schade, dass die beiden nicht in Düsseldorf wohnen. Sonst wäre unsere Suche hier beendet.

Da unsere bisherige Strategie wenig erfolgreich war, kommen wir ins Grübeln. Wie würden sich junge Paare in so einer Situation verhalten? Bei der Bahnhofsmission finden wir den Aushang für zwei Notschlafstellen: eine für Frauen und eine für Männer. Im Haus Ariadne wäre die schwangere Maria zwar untergekommen, Josef hätte aber die Obdachlosenunterkunft für Männer aufsuchen müssen. Später hätte es ein Gespräch mit der Obdachlosenhilfe gegeben, die eine Unterkunft für junge Familien vermittelt.

Doch wir haben ja noch ein Ass im Ärmel – oder vielmehr ein Smartphone. Dank Google Maps sehen wir, welche Hotels am ehesten unserem Preisniveau gerecht werden, und im Düsseldorfer Nettwerk starten wir einen Aufruf. Möglichkeiten, die Maria und Josef nicht hatten, uns aber leider auch nicht weiterbringen. Über Couchsurfingportale lassen sich im Internet zwar kostenlose Unterkünfte finden, dabei bedarf es allerdings etwas mehr Vorlaufzeit.

So stehen wir irgendwann auf dem Weihnachtsmarkt. Durchgefroren nach der langen Suche und noch immer ohne ein Dach über dem Kopf. Um uns herum wird Glühwein getrunken und viel gelacht. Dann schweift unser Blick nach rechts. Dort steht sie, die Krippe mit Ochs und Esel, Maria und Josef. Sieht eigentlich ganz komfortabel aus.

