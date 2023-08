Maria Kataeva wieder als Johanna von Orléans „Meine Mutter gab mir die Liebe zur Musik“

Die neue Spielzeit in der Rheinoper hat begonnen. Sie bringt spannende Premieren – aber auch die Wiederaufnahme einer aufsehenerregenden Inszenierung aus dem vergangenen Jahr. Peter Tschaikowskys selten gespielte Oper Kostenpflichtiger Inhalt „Die Jungfrau von Orléans“, inszeniert von Elisabeth Stöppler, kehrt für drei Vorstellungen zurück ins Opernhaus, die erste ist an diesem Mittwochabend. Die Titelrolle spielt Maria Kataeva – die russische Mezzosopranistin ist seit 2013 Mitglied im Düsseldorfer Ensemble. Für die Rolle der Johanna, in der sie gleichzeitig mädchenhaft und wild entschlossen wirkt, wurde sie vom Publikum begeistert gefeiert – ein besonderer Erfolg für eine Sängerin, die sich auch international einen Namen gemacht hat.