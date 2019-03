Treue Seele aus Düsseldorf : Diese Frau hat 60 Jahre beim gleichen Arbeitgeber verbracht

Prokuristin Margret Wolf zwischen Waschmaschinen und Kaffeeautomaten im Verkaufsraum. Nach 60 Jahren geht sie in den Ruhestand. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf 60 Jahre bei ein und demselben Unternehmen - das gibt es heute fast gar nicht mehr. Margret Wolf hat so eine Karriere hingelegt. Diese Woche ist ihre letzte beim Elektrofachhändler Granderath am Düsseldorfer Wehrhahn.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Helene Pawlitzki Von Helene Pawlitzki Crossmedia-Redakteurin Autorendetails aufklappen Helene Pawlitzki (hpaw) ist Redakteurin für Print und Online in der Düsseldorfer Lokalredaktion. zum Autorenprofil

Mit 13 war Margret Wolf ein anderer Mensch als heute. „Ich war schwierig“, sagt sie heute. „Introvertiert. Schnell beleidigt. Empfindlich.“ Einmal, erinnert sie sich, sei sie mit zum Rodeln gegangen. Als ihr kalt wurde, fing sie an zu weinen – statt zu sagen: Ich will nach Hause. „Reserviert war ich. Kühl. Ich konnte nicht auf Leute zugehen.“

Es ist merkwürdig, jemanden so kritisch über sein früheres Ich sprechen zu hören, aber so ist das halt: Marget Wolf nimmt kein Blatt vor den Mund – nicht gegenüber dem Chef, nicht gegenüber sich selbst. Und diese Freiheit hat sie sich auch verdient. 60 Jahre lang hat sie ihr Herzblut in ihren Job gesteckt. Bis zur Prokuristin hat sie es beim Elektrofachhändler Granderath gebracht – und das schon in den 70er Jahren. Jetzt, in ihren letzten Arbeitswochen, blickt sie zurück auf ihr früheres Ich und muss manchmal herzlich lachen.

Info Zur Person: Margret Wolf Geboren im Januar 1945 in Günzburg bei Ulm, wohin ihre Mutter während des Krieges geflohen war. Familie Eine drei Jahre ältere Schwester, einen zehn Jahre jüngeren Bruder. Die Mutter war Hausfrau, der Vater Wasserinstallateur. Lebensmitte Aufgewachsen ist Wolf in Eller, seit ihrer Hochzeit lebt sie in Wersten. Privat engagierte sie sich lange Jahre bei den Karnevalsfreunden der katholischen Jugend (Kakaju).

1959 war sie mit der Volksschule fertig und der Rektor rief sie zu sich. Zwei Anstellungen hatte er für sie zur Auswahl. „So war das damals.“ Mit ihrem Vater ging die 13-jährige Margret zuerst zu Lukas Besteck in der Steinstraße. „Da war es dunkel im Büro, das hat mir nicht gefallen. Aber mein Vater wollte unbedingt, dass ich da anfange.“ Die andere Stelle gefiel ihr besser: Granderath, damals eher ein Elektrogroßhandel für Installateure mit angeschlossener Haushaltsgeräteabteilung. „Ein paar Herde, Kühl- und Gefrierschränke, Waschmaschinen, vielleicht noch ein Trockner – das war’s auch schon“, erinnert sich Margret. Aber irgendwie gefiel ihr die Atmosphäre in dem Büro am Wehrhahn und im Laden, der damals viel kleiner war als heute. Als sie am nächsten Sonntag aus der Kirche kam, flüsterte ihre Mutter ihr zu, im Wohnzimmer sitze Besuch für sie. „Das war der Granderath senior“, schmunzelt Wolf. „Der wollte mal sehen, wo ich herkomme.“ Damit überzeugte er Wolfs Vater. Magret durfte am Wehrhahn anfangen.

„Streng war der Chef, aber auch gutherzig“, erinnert sie sich. „Im Büro saß er mir gegenüber.“ Margret Wolf, frischgebackener Lehrling zur kaufmännischen Angestellten, verbrachte ihre Zeit damit, die komplizierten Rechnungen für die Elektromeister im Kopf nachzuprüfen. Ansonsten starrte sie auf die vorbeifahrenden Züge. „Meine Arbeit hat mir immer Spaß gemacht“, sagt sie. Die Buchhalterin Frau Klostermann brachte ihr bei, wie man Rechungen ins Buchungssystem überträgt. „Ich bin da so reingewachsen.“

1972 heiratete Margret Wolf ihren Mann, einen Versuchsingenieur in der Autobranche, und zog mit ihm nach Wersten. Kinder bekam das Paar nicht. „Nachher war ich froh, dass ich keine hatte.“ Denn die Arbeit wurde zu ihrem Herzensprojekt. Und dieses Engagement wurde belohnt. Mitte der 70er sagte der Chef eines Tages: „Frau Wolf, wir müssen nachher noch mal zusammen zum Notar.“ Wie sich herausstellte, war dort eine Unterschrift fällig: Magret Wolf wurde Prokuristin, durfte so alle Entscheidungen im Sinne des Chefs fällen und erhielt volle Herrschaft über alle Konten – zu dieser Zeit eine ungewöhnliche Machtfülle für eine Frau. „Ich war sprachlos“, erinnert sich Wolf. „Hinterher sind wir toll essen gegangen, bei Baan Thai in der Altstadt.“ In einer anderen Zeit wäre Margret Wolf vielleicht selbst Unternehmerin gewesen. So fand sie ihre Erfüllung im Familienbetrieb Granderath. Sie verhandelte mit Vertretern über Preise, Gutschriften und Rabatte. „Damals durften die noch sehr viel mehr selbst entscheiden als heute.“Je kniffliger am Ende das Angebot, desto besser. „Gerade das Knifflige fand ich toll.“ Andere Jobs waren nie ein Thema. „Ich habe hier viele Menschen kommen und gehen sehen.“ „Wenn wir Computer einführen, höre ich auf“, habe sie früher immer gesagt. Aber dann wurden die Tourenpläne für die Lieferfahrer von analog auf digital umgestellt – und Margret Wolf, so erzählt der neue Prokurist Josef Bellotti, habe allen Mitarbeitern genau erklärt, wie das neue System funktioniere und habe auf alle Fragen dazu eine Antwort.