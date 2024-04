Kunsthandwerker öffneten ihre Ateliers in Düsseldorf Manufaktour gab Einblick in die Welt des Kunsthandwerks

Auch Anne Petrovics Atelier, das sie sich mit Kollegin Ivonne Rutz teilt, ist Teil ihrer Familiengeschichte. Die Künstlerinnen haben ihre gemütliche Werkstatt vom „Atelier Rutz & Petrovic“ im Hinterhof des Schumann-Hauses an der Bilker Straße 15. Der war vor dem großen Umbau verwunschen grün bepflanzt. Ein wenig vom alten Charme ist geblieben, „am neuen Grün arbeiten wir noch“, erzählte Anne Petrovic. Das alte Gebäude hatte ursprünglich einmal dem Fischhändler Maasen gehört und war ein Kutschhaus. „Im Keller haben wir sogar noch die ehemaligen Lachsaufzuchtbecken und hier in der Werkstatt die alten Pferdetränken mit ins Design einbezogen“, fuhr sie fort und zeigte auf den Bereich, der nun die Basis für Vitrinen mit den Arbeiten von Goldschmiedin Yvonne Rust ist. Darunter innovative Designs aus ehemaligen Single-Sternen, die früher beim Abspielen der kleinen Platten ein Must-have waren. Nun sind sie mit Gold überzogene Schmuckstücke geworden. Rust arbeitet noch an einer alten Esse, die in einer Ecke der Werkstatt steht. Ihr gefällt die Idee des Upcyclings. Anne Petrovic hat ein Faible für fein gearbeitete Mobiles und Miniaturen mit Vogelmotiven. Die Liebe zum Design hat sie von ihrem Vater, der vor ihr im Atelier wirkte. Die Künstlerinnen hatten für den Sonntag ihren Hinterhof zu einem kleinen Café umgestaltet. Wer sie in ihrer gemütlichen Werkstatt besucht, bekommt aber auch sonst gerne einen Espresso angeboten.