Rheinufer in Düsseldorf Warum die „Mannesmann-Tanne“ wieder leuchtet

„Als Tradition in der Adventszeit wünschen sich die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer sowie Besucherinnen und Besucher der Landeshauptstadt, dass die Tannenbaum-Beleuchtung wieder weithin sichtbar am Mannesmann-Hochhaus erstrahlt. Deshalb wird die Illumination vom 1. Advent an jeden Tag von 18 Uhr bis Mitternacht eingeschaltet“, so ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums auf Anfrage. Das Ministerium sitzt nach Mannesmann und Vodafone in dem Hochhaus am Rhein.