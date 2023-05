Urteil in Düsseldorf Mann raubte Jugendlichen Musicbox – Haftstrafe

Für den Raub von ein paar Zigaretten und einer Musicbox im Wert von 109 Euro kommt ein 43-Jähriger für 15 Monate in Haft. Das ist das Ergebnis eines Landgerichtsprozesses, bei dem sich der Angeklagte mit seiner Berufung gegen das Hafturteil eine Bewährungschance erhofft hatte. Dafür sah das Gericht in zweiter Instanz „keinerlei Perspektive“. Also zog der 43-Jährige die Berufung zurück und akzeptierte die Gefängnisstrafe. In einem Park an der Tußmannstraße hatte sich der Angeklagte Anfang 2022 mit zwei Komplizen abends zwei jungen Männern genähert, die dort mit ihrer Musicbox saßen.