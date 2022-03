Vorfall in Düsseldorf : Mann spricht Jungen in Nähe der Grundschule an

Düsseldorf Wenn Kinder von Unbekannten angesprochen werden, müssen sie wissen, wie sie sich am besten verhalten. Ein Vorfall aus Mörsenbroich in Nähe einer Grundschule hat die Polizei auf den Plan gerufen.

An einer Grundschule in Mörsenbroich hat in der vorigen Woche ein Mann versucht, einen Jungen zum Mitkommen zu bewegen. Der Junge hat sich richtig verhalten und ist dem Mann nicht gefolgt, sondern hat sich von ihm entfernt. Die Polizei ist über den Vorfall informiert worden. Ereignet hat er sich am Donnerstag im direkten Umfeld der Schule. Von dem bislang unbekannten Mann ist nichts Weiteres bekannt geworden, er hat sich entfernt und ist offenbar bislang in Düsseldorf nicht erneut aufgefallen.

Die Schulleitung hat nach Rücksprache mit der Polizei alle Eltern über den Vorfall durch einen Brief informiert, auch in sämtlichen Klassen der Schule würde darüber gesprochen. Der Schulleiter fordert in seinem Brief die Eltern auf, über die Gefahren auf dem Schulweg mit ihren Kindern zu sprechen.

Laut Polizei kommen solche Fälle immer wieder vor. Wichtig sei, dass die Kinder wüssten, dass sie keinesfalls Fremden folgen und Gespräche mit ihnen sofort abbrechen sollen. Sie könnten bei anderen Erwachsenen Schutz suchen, etwa in einem Geschäft. Auch sollten Erwachsene, denen eine solche Ansprache auffällt, denjenigen ansprechen und fragen, was er von dem Kind will. Wichtig sei es zudem, auf jeden Fall die Polizei zu informieren.

(ujr)