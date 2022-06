Prozess in Düsseldorf : Nachbarn mit Quark und Eiern beworfen – und mehr

Gericht Ein 32-Jähriger, der noch bei seinen Eltern wohnt, steht an diesem Dienstag wegen Nachstellung in Düsseldorf vor Gericht. Seine Angriffe sollen so heftig gewesen sein, dass er sogar mit einer Haftstraße rechnen muss.