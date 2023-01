Mordkommission ermittelt Mann soll 39-Jährige an Silvester erstochen haben

Gegen 21.10 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein, die einen Großalarm auslöste und mit mehreren Streifenwagen ausrückte. Nachbarn hatten offenbar Lärm und einen Tumult in dem Wohnhaus gemeldet. Als die Polizei in der Wohnung am Kamper Weg in Vennhausen ankam, war die Frau bereits durch mehrere Messerstiche schwer verletzt worden und lag blutend am Boden. Die Einsatzkräfte und Notärzte versuchten noch, das Leben der Frau zu retten, sie erlag aber noch am Tatort ihren schweren Verletzungen.