Düsseldorfer Altstadt : Mann schleudert Pflasterstein auf Bar-Eingang – Frau schwer verletzt

Düsseldorf Offenbar aus Wut darüber, dass ihm der Zutritt verwehrt worden war, soll ein 24-Jähriger in der Düsseldorfer Altstadt einen Pflasterstein auf den Eingang einer Bar geschleudert haben. Der Stein traf eine Frau am Kopf.

Der Stein traf eine Frau aus Wuppertal mit voller Wucht am Kopf, als sie am Sonntag gegen 4 Uhr früh die Bar in der Liefergasse in Düsseldorf gerade verlassen wollte. Der betrunkene Mann, der den Pflasterstein geworfen haben soll, flüchtete zunächst vom Tatort, Polizisten nahmen ihn aber noch in der Nähe fest.