Polizeieinsatz in Düsseldorf : Mann schießt aus Ärger über laufenden Motor mit Gaspistole

Es gab einen Polizeieinsatz wegen eines Schusses. Foto: dpa/Patrick Seeger

Düsseldorf Die Polizei musste am Donnerstagabend zu einem Einsatz in Düsseldorf-Oberbilk ausrücken. Ein Schuss mit einer Gaspistole hatte die Anwohner alarmiert. Was dahintersteckte.

Ein Schuss hat am Donnerstagabend Anwohner in Oberbilk aufgeschreckt und einen Einsatz der Polizei ausgelöst. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte sich ein Besucher eines Büdchens offensichtlich darüber aufgeregt, dass ein anderer Mann den Motor seines Wagens laufen ließ, während er auf seine Freu wartete.