Hilfe selbst herbeigerufen Düsseldorfer rastet gegenüber Sanitätern aus

Erst um Hilfe rufen und dann zwei Sanitäter mit aggressivem Auftreten in die Flucht schlagen: Dieser extreme Ausraster eines Alkoholikers (37) hätte ihm am Dienstag vor dem Amtsgericht beinahe eine Haftstrafe eingebracht. Nur wegen besonderer Umstände in der Entwicklung dieses Angeklagten hat der Richter eine Freiheitsstrafe von neun Monaten doch noch mal zur Bewährung ausgesetzt. Obwohl der 37-Jährige zur Tatzeit bereits zweifach unter Bewährung stand.