Nach Mordversuch an Ehefrau Düsseldorfer muss womöglich dauerhaft in eine Psychiatrie

Durch einen nächtlichen Messerangriff soll ein 49-Jähriger seine Ehefrau im November 2023 fast umgebracht haben. Gegen 4.45 Uhr hatte sich der Verdächtige laut den Ermittlungen am Tattag in der gemeinsamen Wohnung in Düsseltal auf seine gleichaltrige Frau gestürzt und mehrfach heftig auf sie eingestochen. Die Frau überlebte nur knapp.